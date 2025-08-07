© Foto: David Zalubowski - picture alliance / ASSOCIATED PRESSToyota hat neue Quartalszahlen veröffentlicht, die zwar über den Erwartungen lagen, aber einen deutlichen Gewinneinbruch und den Druck durch US-Zölle offenbaren.Toyota Motor hat im abgelaufenen Quartal zwar die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, kämpft jedoch zunehmend mit den Folgen der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump. Der operative Gewinn fiel im Zeitraum von April bis Juni um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,17 Billionen Yen, wie der japanische Automobilgigant am Donnerstag mitteilte. Dennoch übertraf das Ergebnis die durchschnittliche Analystenschätzung von LSEG, die bei 881,41 Milliarden Yen lag. Zahlenschock trotz Rekordnachfrage Der Umsatz im ersten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE