Mainz (ots) -Wie hat die Migration seit 2015 Deutschland verändert? Ist Deutschland ein unsicheres Land geworden? Und warum bleibt die versprochene Vereinbarkeit von Job und Familie in Deutschland oft reine Theorie? Diesen Fragen gehen drei neue "Am Puls"-Dokus dreimal donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF nach. Los geht es am Donnerstag, 14. August 2025, 22.15 Uhr mit "Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise - 10 Jahre 'Wir schaffen das'" (ab 14. August 2025 im ZDF streamen). Am Donnerstag, 21. August 2025, folgt "Am Puls mit Dunja Hayali: Die Innere (Un)-Sicherheit" (ab 14. August 2025 im ZDF streamen) und am Donnerstag, 28. August 2025, "Am Puls mit Eva Schulz: Wie die Politik Familien im Stich lässt" (ab 21. August 2025 im ZDF streamen)."Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise - 10 Jahre 'Wir schaffen das'"Zehn Jahre nach Angela Merkels historischem Satz "Wir schaffen das" fragt Sarah Tacke: Wie hat die Migration seit 2015 unser Land verändert? Was haben wir "geschafft" und was nicht? Über Social Media hat sie die Menschen im Land nach ihrer Bilanz gefragt und tausende Nachrichten bekommen. Sie trifft im Film Menschen, denen die Zuwanderung Angst macht und die sich überfordert fühlen. Andere haben ihr geschrieben: "Ja, wir haben es geschafft." Sie erzählen von gelungenen Karrieren, neuen Chancen und einem Leben in Sicherheit. Im Fokus stehen dabei besonders Syrerinnen und Syrer, die seit 2015 die größte Einwanderungsgruppe bilden. Der Film von Julia Lösch, Hanna Günther und Sarah Tacke zeigt eine syrische Community in Salzgitter, Kindergärten und Schulen, die mit Sprachbarrieren kämpfen, und beleuchtet die Debatte um Ausländerkriminalität und Bürgergeld."Am Puls mit Dunja Hayali: Die Innere (Un)-Sicherheit"Ist Deutschland ein unsicheres Land geworden? Oder glauben viele Menschen das nur, weil sie, beeinflusst von den Medien, eine verzerrte Wahrnehmung haben? Was zählt? Kriminalstatistik oder Bauchgefühl? Dunja Hayali begegnet Menschen, die für ihre Unsicherheit ganz konkrete Gründe haben. Und sie will wissen, ob nicht mehr für unsere Sicherheit getan werden könnte.Unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen in der Doku zeigen: Sicherheit ist nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern auch eine Frage des Gefühls. Es geht um Vertrauen, Sichtbarkeit und auch darum, unbequeme Wahrheiten auszuhalten."Am Puls mit Eva Schulz: Wie die Politik Familien im Stich lässt"Presenterin Eva Schulz ist Mitte 30 - ein Alter, in dem viele sich fragen: Kinder ja oder nein? Und wenn ja: Wie soll das gehen? Ist meine Karriere vorbei, wenn ich ein Kind bekomme? Und wer kann sich überhaupt noch Kinder leisten? Diese Fragen machen Frust, Wut - und Puls. Da ist zum Beispiel die Betreuungskrise: Mehr als 300.000 Kitaplätze fehlen aktuell, Eltern hangeln sich von Notlösung zu Notlösung, Vereinbarkeit bleibt oft nur ein politisches Versprechen. Eva Schulz befragt auch die neue Familienministerin Karin Prien (CDU), die klar sagt, dass verlässliche Betreuung oberste Priorität habe. Doch um das erreichen zu können, werde man "nicht auf Dauer, aber vorübergehend Kompromisse machen müssen." "Am Puls" zeigt, was schief läuft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - und Eltern Tag für Tag verzweifeln lässt.KontaktBei Fragen zu den "Am Puls"-Sendungen erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Am Puls" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/am-puls-100)"Am Puls" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6092034