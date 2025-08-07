Und zwar Zukunftmusik. Denn AIRBNB konnte im zweiten Geschäftsquartal 2025 ein Ergebnisplus erwirtschaften. Nach einem Gewinn von 0,86 $ je Aktie vor Jahresfrist verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal 1,03 $ je Anteilsschein und schlug damit die Markterwartungen. Der Umsatz lag mit 3,096 Mrd. $ über den Erwartungen von 3,03 Mrd. $. Im Vorjahr hatten hier noch Erlöse von 2,75 Mrd. $ in den Büchern gestanden. Den Anlegern reicht das alles offenbar nicht, sie zwingen die Aktie in die Knie. Wir dagegen hören Zukunftmusik... Sie auch?
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info
© 2025 Bernecker Börsenbriefe