Laut den Bundesstatistikern fertigte das Produzierende Gewerbe in Deutschland im Juni voraussichtlich 1,9 % weniger als im Mai und 3,6 % weniger als im Vorjahresmonat. Im Dreimonatsvergleich ergibt sich ein vorläufiger Wert von -1 % und damit ein Niveau, das zuletzt in der ersten Jahreshälfte 2020 erreicht wurde. Produktionsrückgänge gab es vor allem in der Pharma-Industrie (-11 % zum Vormonat), in der Nahrungsmittelindustrie (-6,3 %) und im Maschinenbau (-5,3 %).
