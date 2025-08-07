Köln (ots) -Ein Wiesel, zwei Entenküken und jede Menge Trubel: In "Weasy Family" steht das Leben des ehemaligen Einzelgängers Weasy plötzlich Kopf. Der liebenswerte Chaot sieht sich unvermittelt mit einer neuen Rolle konfrontiert - als Ziehvater zweier quietschfideler Entenzwillinge.Und diese sind oft reifer als er selbst! Während er mit unorthodoxen Methoden erzieht - inklusive nächtlicher Popcorn-Raubzüge - lernt vor allem Weasy, was echte Verantwortung bedeutet. Zwischen Chaos, Herz und schrägen Regeln wächst aus dem wilden Trio eine ungewöhnliche, aber liebevolle Familie.TOGGO zeigt die ersten drei Folgen am Sonntag, 7. September, um 9:40 Uhr als Deutschlandpremiere. Ab Montag, 8. September, geht es dann täglich um 18:50 Uhr mit jeweils zwei neuen Episoden weiter. Auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ stehen bereits ab 5. September die ersten 18 Folgen zum Streamen bereit.Hinter der Serie steht das französische Animationsstudio HARI, bekannt für visuell starke und humorvolle Produktionen wie "Grizzy & die Lemminge". Mit "Weasy Family" gelingt dem Studio der Spagat zwischen temporeichem Slapstick und emotionaler Tiefe.Die farbenfrohe Geschichte über ein ungleiches Trio erzählt mit Witz und Tempo vom turbulenten Alltag auf dem Bauernhof. Zwischen cleveren Tricks, fliegenden Federn und chaotischen Momenten entdecken Kinder, dass Familie manchmal ganz anders sein kann, als man denkt - und gerade deshalb wunderbar funktioniert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/6092058