7. August 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Werkstoffe (Advanced Materials), hat im Rahmen des Industrieentwicklungsprogramms des US-Bundesstaates Virginia (Commonwealth of Virginia) die Reservierung von Kapazitäten für steuerfreie Private Activity Bonds in Höhe von bis zu 150 Mio. USD erhalten.

Wichtige Eckdaten:

- Exklusive PAB-Reservierung in Höhe von 150 Mio. USD: Reservierung von Kapazitäten für steuerfreie PABs in Höhe von bis zu 150 Mio. USD, die IperionX exklusiv zur Verfügung steht.

- Nicht verwässernde Finanzierungsoption für rascheres Wachstum: Bereitstellung einer potenziellen kostengünstigen und nicht verwässernden Kapitalquelle zur Finanzierung von Erweiterungsprojekten über das aktuelle Phase-II-Titan-Expansionsprogramm hinaus; wird mit 42,1 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium unterstützt und ist völlig unabhängig von einer zukünftigen PAB-Emission.

- Erweitert die Finanzierungsoptionen: Für den Rest des Jahres 2025 wird IperionX eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf Preisgestaltung, Laufzeit und Anleihebedingungen durchführen, um festzustellen, ob steuerfreie PABs den optimalen Finanzierungsweg darstellen, bevor eine Schuldtitelemission erfolgt. Die Reservierung von PAB-Kapazitäten verpflichtet IperionX nicht zur Ausgabe von PABs. Alle potenziellen PAB-Emissionen in der Zukunft sind an die Vereinbarung und Unterzeichnung einer verbindlichen Dokumentation gebunden.

Steuerfreie Private Activity Bonds werden von staatlichen oder örtlichen Behörden ausgegeben, um private Projekte zu finanzieren, die einem öffentlichen Nutzen dienen, wie z. B. der Schaffung von Arbeitsplätzen oder Maßnahmen zur Förderung der Lieferkettenresilienz und des regionalen Wirtschaftswachstums. Die an die Anleger ausbezahlten Zinsen sind auf Bundesebene - und oft auch auf einzelstaatlicher Ebene - von der Einkommenssteuer befreit, was den Emittenten den Zugang zu Kapital zu wesentlich niedrigeren Finanzierungskosten als bei steuerpflichtigen Anleihen verschafft.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren, oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Mitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 ("Original ASX-Mitteilung") entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. Das Unternehmen bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

