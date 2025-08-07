© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall hat die Erwartungen im zweiten Quartal klar verfehlt. Die erhofften Milliardenaufträge kommen wohl erst im Herbst. Die Aktie rutscht ab, bleibt aber strategisch ein Favorit der Branche. Rheinmetall ist trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals weiter auf Wachstumskurs. Zwar verfehlte der Konzern mit einem Umsatz von 2,43 Milliarden Euro sowie einem operativen Ergebnis von 276 Millionen Euro die Schätzungen - verantwortlich dafür waren Verzögerungen bei der Vergabe von Bundeswehr-Aufträgen nach der Bundestagswahl und Belastungen im zivilen Geschäft -, die Jahresprognose wurde jedoch bestätigt. Vorstandschef Armin Papperger erklärte: "Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, …Den vollständigen Artikel lesen ...
