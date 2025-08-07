Ludwigshafen (ots) -Auch 2025 gehört die Service-Hotline der BKK Pfalz wieder zu den besten Kundenhotlines in Deutschland. Das renommierte F.A.Z.-Institut kürte die freundliche Familienkasse aus Ludwigshafen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherungen mit voller Punktzahl zum Branchensieger."Über 80 Prozent der Anliegen und Wünsche unserer Kund*innen können wir direkt im Erstgespräch klären", so der Ressortleiter Kunde der BKK Pfalz, Thomas Grausam. "Unsere Versicherten erwarten fachliche Kompetenz unseres Teams. Was sie darüber hinaus spüren, ist die Empathie und die Freude der Kolleg*innen bei ihrer Arbeit am Telefon", so Grausam. "Der 1. Platz in unserer Branche bestätigt unsere gemeinsame Arbeit und motiviert uns für die Zukunft."Über 15.000 Unternehmen in ganz Deutschland hatte das F.A.Z.-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung in den Bereichen Service, Kundenberatung und Kundenzufriedenheit auf Herz und Nieren überprüft. Auch in den Jahren zuvor konnte das Service-Telefon der BKK Pfalz kontinuierlich überzeugen und nahm regelmäßig einen der oberen Plätze ein.Weitere Informationen zur aktuellen F.A.Z.-Studie finden Sie unter www.bkkpfalz.de.Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 380 Mitarbeiter betreuen circa 150.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/6092122