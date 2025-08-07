Die Q2-Ergebnisse von SÜSS zeigten einen schwächer als erwarteten Auftragseingang, insbesondere im Bereich Photomasken (China) und bei KI-bezogener Backend-Nachfrage. Auch wenn die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angesichts der starken Umsetzung in H1 und des aktuellen Auftragsbestands realistisch erscheint, trübt der nachlassende Auftragseingang den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Vor diesem Hintergrund senken wir unsere Schätzungen für die Folgejahre und reduzieren das Kursziel auf 56,00?EUR (von zuvor 68,40?EUR), um der schwächeren Dynamik und der verzögerten Margenerholung Rechnung zu tragen. Wir betrachten die Margenanpassung jedoch weitgehend als einmalig und investitionsbedingt - ohne größere Stornierungen - und sehen ermutigende Signale im Bereich Advanced Packaging. Somit deutet die nachlassende Auftragsdynamik eher auf eine zyklische Pause hin, nicht auf eine fundamentale Verschlechterung. Da die strukturellen Wachstumstreiber intakt bleiben und die Bewertung im Peer-Vergleich attraktiv ist, bestätigen wir unsere KAUF-Empfehlung. Die Aktie bietet asymmetrisches Aufwärtspotenzial, sobald sich die Nachfrage wieder beschleunigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





© 2025 AlsterResearch