Beverungen (ots) -Alle reden über Nachhaltigkeit im Alltag, sewikom setzt sie mit starken Partnern um und bietet nachhaltige Energie und schnelles Internet in einem Paket. Ab sofort bieten die Firmen sewikom und BeSte Stadtwerke - mit Kundenbüros in Beverungen, Brakel, Bad Driburg, Warburg und Steinheim - für die privaten Haushalte attraktive Tarife an, die sich perfekt ergänzen. Gestartet wird in Marienmünster, Brakel und Siebenstern, gefolgt von Extertal, Blomberg und Barntrup, wo aktuell beraten wird.Neukunden der sewikom können die Internettarife Fiber 300, Fiber 600 und Fiber 1.000 mit den Ökostrom- und Gastarifen der BeSte Stadtwerke kombinieren. sewikom Bestandskunden profitieren ebenfalls von Vorteilen und attraktiven Konditionen mit bis zu drei Freimonaten.Mit diesen Angeboten gibt es nicht nur die umweltschonende Glasfasertechnologie als Basis für schnelles Internet plus Telefonie/TV, sondern auch preisgünstige Strom- und Gastarife mit einer kompetenten Beratung vor Ort."Regional verwurzelt, regional aktiv für die Bürger, dafür stehen wir bei der sewikom. Mit BeSte Stadtwerke haben wir einen hervorragenden Partner für Nachhaltigkeitsthemen und regionales Engagement", kommentiert die sewikom.: "Unsere gemeinsamen Tarife überzeugen nicht nur hinsichtlich der Technik und Leistungsfähigkeit, sondern auch ökologisch."Die Geschäftsführer von BeSte Stadtwerke freuen sich: "Die Kooperation mit sewikom ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Angebot für nachhaltige Energie und moderne Technologie zu bieten. So können noch mehr Haushalte aktiv zur Energiewende beitragen und wir agieren partnerschaftlich als regionale Firmen aus der Region für die Region."Hier zur Langfassung (https://sewikom.de/blog)Über die UnternehmenBeste Stadtwerke GmbHDie BeSte Stadtwerke GmbH ist ein regionaler Energieanbieter für Ökostrom, Erdgas sowie Wärme und bietet zusätzlich Energiedienstleistungen an. Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den fünf Standorten im Kreis Höxter sorgen für einen optimalen Kundenservice und informieren zu allen Themen rund um die Energieversorgung.Die BeSte Stadtwerke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der zu hundert Prozent in kommunaler Hand befindlichen EAM-Gruppe und in dieser starken Gemeinschaft für die komplexen Aufgaben und zukünftigen Themen in der modernen Energiewirtschaft BeStens aufgestellt. Weitere Informationen unter www.BeSte-Stadtwerke.de (http://www.beste-stadtwerke.de/)sewikom."Unser Netz ist das, was du daraus machst." ist das Motto der sewikom GmbH mit ihrem Hauptsitz in Beverungen in Nordrhein-Westfalen. Die sewikom ist seit Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen und ländliche Regionen, die schnelle Internetinfrastrukturen benötigen. Die sewikom Mitarbeiter sorgen unter anderem in den Kreisen Höxter und Lippe für einen flächendeckenden Ausbau des Glasfaser-Netzes, den Betrieb der Glasfaser-Netze und liefern schnellste Datenraten für Privathaushalte, Wohnungswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen. Das Unternehmen agiert dabei vom Ausbau bis zum Anschluss aus einer Hand.Infos: www.sewikom.dePressekontakt:BeSte Stadtwerke GmbHTelefon: 0 52 73 - 36 88 2413E-Mail: Julia.Franzmann@BeSte-Stadtwerke.dePresseteam sewikomE-Mail: presse@sewikom.deTel. +49 05273 3676229Original-Content von: sewikom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179782/6092156