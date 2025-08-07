© Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP - dpa-BildfunkHalbleiterhersteller zittern: Trump plant 100 Prozent-Zölle, verschont werden nur Investoren mit US-Standorten. Apple, TSMC und Nvidia liefern - kleinere Rivalen brechen ein. Donald Trump hat einen drastischen 100 Prozent-Zoll auf Halbleiterimporte angekündigt - ausgenommen sind nur Unternehmen, die in den USA produzieren oder sich nachweislich dazu verpflichten. Die Ankündigung erfolgte im Oval Office an der Seite von Apple-Chef Tim Cook, der zusätzliche US-Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar versprach. Apple will unter anderem Glas von Corning in Kentucky fertigen lassen und Chips aus einem Samsung-Werk in Texas beziehen. Insgesamt steigt Apples US-Investitionssumme auf 600 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE