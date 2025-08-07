Das OLG München hat im Streit um unverdiente Provisionen eines Mehrfachagenten und die Nachbearbeitung bei drohender Stornierung zugunsten des Versicherers entschieden. Er habe seine Treuepflichten gegenüber dem Vermittler erfüllt, eine Prämienklage sei nicht zumutbar. Das Oberlandesgericht (OLG) München hat mit Urteil vom 27.11.2024 eine praxisrelevante Entscheidung zur Rückforderung von unverdienten Provisionen durch den Versicherer gefällt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob ein Versicherungsvermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
