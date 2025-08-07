Die Aktie von SMA Solar steht heute erneut unter Druck. Das Unternehmen hat seine endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Bereits im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen vor gut zwei Wochen sorgten diese für einen Rücksetzer bei der Aktie (DER AKTIONÄR berichtete: "SMA Solar enttäuscht - Aktie bricht erneut ein"). Heute belastet zudem ein negativer Analystenkommentar.Die vorgelegten endgültigen Zahlen entsprachen denen von Ende Juli. Auch der Ausblick wurde bestätigt. Kritische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär