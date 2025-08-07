EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025
Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025
Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
2181008 07.08.2025 CET/CEST
