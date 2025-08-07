Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH



07.08.2025 / 11:32 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 07.08.2025 Target price: 26,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 26,00.



Zusammenfassung:

Nach einem schwachen zweiten Quartal und in Erwartung verschiedener Herausforderungen hat SFC Energy ihre Guidance für 2025 gesenkt. Die neue Umsatzguidance liegt nun bei €146,5 Mio. bis €161 Mio. (zuvor €160,6 Mio. bis €180,9 Mio.). Dies entspricht einer Verringerung um 10% bis 12% gegenüber der bisherigen Spanne. Das Management erwartet für 2025 nunmehr ein bereinigtes EBITDA von €13 Mio. bis €19 Mio. (zuvor: €24,7 Mio. bis €28,2 Mio.), was einer Verringerung von 33% bis 47% entspricht. Die Hauptgründe dafür sind makroökonomische Unsicherheiten, Zölle, Wechselkursschwankungen, Verzögerungen bei der Vergabe von Projekten im Verteidigungssektor und ein schwächeres Wasserstoffgeschäft. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal zeigten ein langsameres Umsatzwachstum als erwartet (immer noch 14% J/J) und eine deutlich niedrigere bereinigte EBITDA-Marge (6,3% gegenüber 11,9% In Q2/24). In einer Telefonkonferenz erklärte das Management, dass insbesondere das Neugeschäft in den Vereinigten Staaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei und dass es Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt habe. Die Gewinnwarnung führte zu einem starken Kursrückgang von ca. 20%, aber trotz dieses Rückschlags glauben wir, dass die strukturellen Wachstumstreiber (zuverlässige und saubere netzunabhängige Stromversorgung für industrielle und öffentliche Sicherheitslösungen) intakt bleiben. Sobald das verschobene indische Verteidigungsgeschäft nächstes Jahr anläuft und die US-Produktionsstätte 2026 ihre volle Kapazität erreicht, dürfte wieder ein starkes Wachstum mit hohen Margen einsetzen. Wir haben unsere Prognosen für 2025 und die folgenden Jahre gesenkt. SFC behält mit über 75.000 verkauften Brennstoffzellen ihre weltweit führende Marktposition. Ihre Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie ist nach wie vor konkurrenzlos, und das Unternehmen verfügt über ein gut etabliertes globales Produktions- und Vertriebsnetz. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €26 (zuvor: €31). Die Aktie bleibt ein klarer Kauf. Aufwärtspotenzial: 65%.





First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 31.00 to EUR 26.00.



Abstract:

Following a weak Q2 performance, and in anticipation of various headwinds, SFC Energy cut 2025 guidance. New revenue guidance is €146.5m to €161m (previously €160.6m to €180.9m). This is 10% - 12% below the previous range. Management now expects 2025 adjusted EBITDA of €13m to €19m (previously €24.7m to €28.2m), which is a reduction of 33% to 47%. The main reasons are macroeconomic uncertainties, tariffs, exchange rate fluctuations, delays in project awards in the defence sector, and a weaker hydrogen business. Preliminary Q2 figures showed slower than expected revenue growth (still 14% y/y) and a significantly lower adjusted EBITDA margin (6.3% versus 11.9% in Q2/24). In a conference call, management said that in particular new business in the United States has fallen short of expectations and that it has implemented cost cutting measures. The profit warning caused a sharp drop in the share price of ca. 20%, but despite this setback we believe that structural growth drivers (reliable & clean off-grid power supply for industrial and public security solutions) remain intact. Once the postponed Indian defence business kicks in next year and the US production site reaches full capacity in 2026, strong growth at high margins looks set to return. We have lowered our forecasts for 2025 and the following years. SFC retains its world market leading position with over 75.000 fuel cells sold. Its direct methanol fuel cell technology remains unrivalled, and the company has a well-established global production and distribution network. An updated DCF model yields a new price target of €26 (previously: €31). The stock remains a clear Buy. Upside: 65%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: F3C_GR-2025-08-07_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com

