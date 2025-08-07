Berlin (ots) -Mit dem AzubiCup setzt Fleurop auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für den Branchennachwuchs. Am 16. August 205 treten fünf Teams junger Floristinnen aus ganz Deutschland in Berlin gegeneinander an - kreativ, praxisnah und mit viel Leidenschaft für ihr Handwerk.Der Wettbewerb steht exemplarisch für das Engagement von Fleurop (http://www.fleurop.de) in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld: Angesichts sinkender Ausbildungszahlen und wachsendem Fachkräftemangel will das Unternehmen Impulse setzen und das Floristikhandwerk sichtbar, attraktiv und zukunftsfähig machen.Denn Floristik ist mehr als Dekoration. Blumen sind Ausdruck von Emotionen, Lebensfreude und Wertschätzung. Sie begleiten Menschen durch alle wichtigen Stationen des Lebens, von der Geburt über Hochzeiten, Jubiläen und Abschiede. Wer mit Blumen arbeitet, arbeitet mit einem natürlichen, lebendigen Werkstoff und in einem Beruf, der Kreativität, handwerkliches Können und Fingerspitzengefühl vereint. Genau diese Vielfalt macht die Floristik so besonders und für junge Menschen attraktiv."Wenn wir heute nicht gezielt in Ausbildung investieren, fehlen uns morgen die Fachkräfte und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Aber wir wollen nicht nur ausbilden, sondern begeistern. Für ein Handwerk, das Menschen berührt, ganz viel Kreativität erlaubt und auch eine spannende Karriere nicht ausschließt", so Ilka Engelbreit, Fleurop AG. Der AzubiCup bietet genau das: Raum zur Entfaltung, professionelle Begleitung durch erfahrene Coaches und eine Bühne, auf der Talent gesehen wird.Der Wettbewerb ist Teil einer langfristig angelegten Ausbildungsinitiative von Fleurop. Ergänzt wird sie durch Projekttage an Berufsschulen, die Fleurop-Akademie mit digitalem Kursangebot sowie durch ein eigenes Stipendium für besonders engagierte Auszubildende. Gleichzeitig unterstützt Fleurop Fachgeschäfte im eigenen Netzwerk auch wirtschaftlich mit günstigen Einkaufskonditionen, Marketing-Paketen und einer fairen, nachhaltigen Lieferkette.Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Über Fleurop:Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Fleurop AGFrau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/6092168