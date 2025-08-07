Köln (ots) -Ab dem 4. September erstrahlt der St.-Paulus-Dom in neuem Licht: LUMINISCENCE, das einmalige 360°-Illuminationserlebnis, feiert, nach großem Erfolg in Frankreich, Deutschlandpremiere in Münster. Moderne Licht- und Projektionskunst wird von musikalischen Klängen durch Live-Chor und Orgel untermalt. Die Geschichte des Doms erzählt eine besonders bedeutsame Stimme: Münster-Ikone Mechthild Großmann.Neues Heimspiel nach "Tatort"-Ära für Mechthild GroßmannNach 22 Jahren beim "Tatort" Münster feiert Mechthild Großmann ein neues Heimspiel und wird mit LUMINISCENCE zur Sprecherin des Doms. Die in Münster geborene Schauspielerin erzählt die Geschichte des Doms aus dessen Perspektive, eingebettet in die Inszenierung als Stimme aus dem Off. Der St.-Paulus-Dom ist Mechthild Großmann gut bekannt - hier hat sie u.a. ihre Erstkommunion empfangen.Mechthild Großmann, Schauspielerin, Synchronsprecherin: "Wenn das meine Mutter noch erlebt hätte - als Kind musste ich immer ein Blümchen zum Kardinal von Galen bringen - und heute darf ich mit dem Weihbischof telefonieren und dem Dom in Münster meine Stimme geben - toll!LUMINISCENCE macht ehrwürdige Kulturstätten emotional erfahrbarIn Frankreich begeisterte LUMINISCENCE bereits über 500.000 Besucherinnen und Besucher. Im Jahr des 800. Grundsteinjubiläums macht der St.-Paulus-Dom den Auftakt für das Event in Deutschland. Die Idee stammt von dem französischen Produzenten LOTCHI und entstand aus dem Wunsch, Kulturstätten durch Emotion, Technologie und Storytelling neu zum Leben zu erwecken. Die Umsetzung der deutschen Ausgabe verantworten die Kölner Medien-Unternehmen Brainpool Live Entertainment und CAPE CROSS Entertainment Services. Die LUMINISCENCE Veranstaltungen ab dem 5. September 2025 sind aktuell bereits für das öffentliche Publikum buchbar. Es sind zusätzlich auch verschiedene Ticketpakete mit individuellen Gruppenrabatten verfügbar - flexibel ab 25 bis 575 Personen. U.a. ist es auch möglich, exklusiv für Firmenevents ganze Vorstellungen zu buchen. Alle Informationen zu Ticketpreisen gibt es hier: Luminiscence: ein immersives visuelles Spektakel durch die Zeit (https://luminiscence.com/muenster/). Interessierte Gruppen ab 10 Personen können sich an info@myshow.de wenden. Hiermit möchten wir interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich zur Deutschlandpremiere von LUMINISCENCE am 4. September in den St.-Paulus-Dom in Münster einladen. An diesem Tag findet die Veranstaltung ausschließlich für geladene Gäste statt.

Premiere LUMINISCENCE
St.-Paulus-Dom Münster, Domplatz, Münster
Einlass: 19 Uhr; Beginn der Veranstaltung ab 20 Uhr 