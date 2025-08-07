BURLINGAME, Kalifornien, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem richtungsweisenden Schritt zur Förderung regulatorischer Innovationen und zur besseren Deckung der weltweit steigenden Nachfrage hat Accumulus Synergy, ein gemeinnütziger Branchenverband, heute die Gründung von Accumulus Technologies bekanntgegeben - einem neuen kommerziellen Technologieunternehmen, das die Accumulus-Plattform ("Plattform") weiterentwickeln und im großen Maßstab verfügbar machen soll. Die sichere, cloudbasierte Lösung zur regulatorischen Vernetzung wurde ursprünglich innerhalb von Accumulus Synergy entwickelt und im Jahr 2024 eingeführt.

Mit der Ausgliederung gehen sowohl die Plattform selbst als auch das zuständige Entwicklungsteam auf Accumulus Technologies über. Der Schritt ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die eine breitere Anwendung der Plattform fördern und das regulatorische Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften gezielt stärken soll. Accumulus Technologies wird die Weiterentwicklung der Plattform künftig eigenständig vorantreiben - mit dem Ziel, der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

"Die Accumulus-Plattform hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht - und die Chance, ihren Einfluss deutlich zu vergrößern, war nie größer als jetzt", so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies. "Mit der Ausgliederung von Accumulus Technologies bekräftigen wir unser Ziel, das gesamte regulatorische Ökosystem im Bereich der Biowissenschaften - Regulierungsbehörden, Sponsoren und Patienten weltweit - noch flexibler zu unterstützen. Es geht darum, die technologische Infrastruktur zu schaffen, die es braucht, um Therapien schneller zu den Menschen zu bringen - ganz gleich, wo sie leben."

Eine bewährte Plattform, bereit für den nächsten Schritt

Die Accumulus-Plattform wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und Regulierungsbehörden zu verbessern. In einer gemeinsamen digitalen Umgebung ermöglicht sie den Echtzeitzugriff auf regulatorische Inhalte und Einreichungen - für effizientere Prozesse.

Aktuell haben bereits mehr als 60 Länder Zugang zur Plattform. Sie unterstützt fortschrittliche regulatorische Modelle wie gegenseitige Anerkennung, Arbeitsteilung und parallele globale Einreichungen. Das Ergebnis: Genehmigungszeiten lassen sich um bis zu 90?% verkürzen - ein wichtiger Schritt in Richtung eines konvergenten, digitalisierten globalen Regulierungsökosystems.

"Das regulatorische Umfeld befindet sich in einem tiefgreifenden digitalen Wandel - neue Technologien setzen sich durch, Innovation gewinnt an Fahrt und gemeinsame Ziele wie Effizienz sowie Zugang rücken stärker in den Fokus", erklärt Francisco Nogueira. "Accumulus Technologies versteht sich als strategischer Wegbereiter dieser Bewegung. Unsere Aufgabe ist es, die Infrastruktur und Werkzeuge bereitzustellen, die einen technologiegestützten, kooperativen Regulierungsfortschritt in großem Maßstab möglich machen."

Mission fortgeführt, neue unternehmerische Flexibilität

Accumulus Technologies bleibt der zentralen Mission verpflichtet, die bereits die Entwicklung der Plattform geprägt hat: den globalen Zugang zu Therapien durch eine schnellere, stärker vernetzte Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden zu beschleunigen. Das neue Unternehmen wird die Plattform künftig entwickeln, bereitstellen und weiter ausbauen - mit der Möglichkeit, eigenständig Kapital einzuwerben, strategische Partnerschaften einzugehen und zusätzliche Dienstleistungen wie Systemintegration, Implementierung und Beratung anzubieten.

Accumulus Synergy bleibt als gemeinnütziger Branchenverband aktiv - mit dem klaren Fokus, regulatorische Innovationen voranzutreiben und die digitale Transformation durch sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Industrie, politischen Entscheidungsträgern und Technologieentwicklern zu unterstützen. Beide Einheiten agieren künftig unabhängig, arbeiten jedoch gemeinsam an dem übergeordneten Ziel: die regulatorische Vernetzung weltweit zu stärken und den Zugang für Patienten nachhaltig zu verbessern.

Geführt von einem erfahrenen Team

An der Spitze von Accumulus Technologies steht das erfahrene Team, das bereits die Accumulus-Plattform bei Accumulus Synergy aufgebaut hat - und damit für Kontinuität, zukunftsorientierte Dynamik und tiefes Branchenverständnis sorgt.

Francisco Nogueira , Chief Executive Officer

, Chief Executive Officer Chanille Juneau , Chief Product and Technology Officer

, Chief Product and Technology Officer Jack Quigley , Chief Operating Officer

, Chief Operating Officer Jillian Wein Riley , Chief Legal Officer

, Chief Legal Officer Kevin Charest , Chief Information Security Officer

, Chief Information Security Officer Dominique Lagrave , Chief Regulatory Officer

, Chief Regulatory Officer Nahed Khairallah, Chief People Officer



Nogueira wird Accumulus Synergy und Accumulus Technologies während einer Übergangsphase weiterhin in der Rolle des CEO führen. In dieser Zeit wird er eng mit dem Team für Regulierung, politische Strategiefindung und Interessenvertretung zusammenarbeiten. Im Anschluss wird ein neuer CEO ernannt, der künftig die gemeinnützige Organisation leiten wird.

Eine skalierbare Plattform mit Zukunft - für Anwender weltweit

Mit Blick auf die kommenden Jahre wird Accumulus Technologies die Plattform kontinuierlich weiterentwickeln - unter anderem durch intelligente Tools zur Effizienzsteigerung bei regulatorischen Abläufen, mehrsprachigen Support und neue Anwendungsfelder von der frühen Forschung bis hin zur Zulassung. Darüber hinaus sieht das Unternehmen Potenzial in angrenzenden Märkten wie Medizinprodukten, Biosimilars und Generika - mit dem Ziel, der weltweit steigenden Nachfrage mit Skalierbarkeit und Flexibiliät zu begegnen.

"Jeder Tag zählt, wenn Patienten auf lebenswichtige Therapien warten", so Nogueira. "Unsere Vision bleibt unverändert: Der Aufbau eines global vernetzten, regulatorischen Ökosystems, in dem Innovationen mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft voranschreiten - und sichere, wirksame Therapien Menschen überall auf der Welt schneller erreichen. Genau daran arbeiten wir. Und wir stehen erst am Anfang."

Weitere Informationen zur Plattform finden Sie unter https://AccumulusTechnologies.comund mehr über die Zukunft von Accumulus Synergy unter https://AccumulusSynergy.org.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der sich für regulatorische Innovationen einsetzt - zum Wohl von Patienten auf der ganzen Welt. Unser Ansatz ist politikorientiert, patientenzentriert und global abgestimmt. Im Mittelpunkt steht die digitale Transformation des regulatorischen Ökosystems. Indem wir Life-Science-Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Technologieführer zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld, in dem sich wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien gemeinsam weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Regulierungsbehörden neu denkt - mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform - im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy - ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

Medienkontakt:

Robin Bectel

REQ for Accumulus Technologies

accumulus@req.co