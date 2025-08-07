Zalando hat solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,3?%, bei einer stabilen bereinigten EBIT-Marge von 6,5?%. Der B2B-Bereich blieb mit einem Wachstum von 12,2?% der wichtigste Treiber, während das B2C-Geschäft um 6,8?% zulegte. Nach dem Abschluss der Übernahme von ABOUT YOU im Juli hat das Management die Gesamtjahresprognose angepasst: Das berichtete GMV und der Umsatz sollen nun um 12-15?% bzw. 14-17?% wachsen, das bereinigte EBIT wird im Bereich von 550-600 Mio.?EUR erwartet. Für das zweite Halbjahr wird eine Bruttomarge leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet, bedingt durch aufgeschobene Umsätze aus dem Loyalty-Programm sowie einem margenschwächeren Mix (Lounge und B2B). Nach AY-bezogenen Modellanpassungen bestätigen wir unser Kursziel von 39,00?EUR und die KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se
© 2025 AlsterResearch