DJ SENTIMENT/Noch mehr Bären für den DAX

Das Bärenlager unter den DAX-Anlegern hat laut der neuen Wochen-Umfrage der Deutschen Börse zum Sentiment weiteren Zulauf erhalten. Unter den institutionellen Anlegern nahm der Anteil der Bären um 5 Prozentpunkte zu auf nun 46 Prozent, bei den Privaten wuchs der Anteil sogar um 10 Punkte auf nun 43 Prozent. In beiden Lagern ging der Zuwachs vor allem zu Lasten der Neutralen, deren Anteil bei den Privaten um 7 Punkte auf 18 Prozent schrumpfe und bei den "Instis" um 6 Punkte auf 29 Prozent.

Optimistisch zeigten sich bei den Instis 25 Prozent, ein Punkt mehr als in der vergangenen Woche, und bei den Privaten 39 Prozent, 3 Punkte weniger als zur Umfrage der Vorwoche. "Sollte es indes zu einem für viele durchaus überraschenden, weiteren deutlichen Anstieg des DAX über 24.450 bis 24.500 kommen, wäre die Mehrheit der Investoren darauf schlecht vorbereitet", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet.

Auch bei den US-Privatanlegern gewinnen die Bären die Oberhand. Ihr Anteil stieg laut der neuen AAII-Umfrage um 10,2 Punkte auf 43,2 Prozent. Der Anteil der Bullen schrumpfte um 5,4 Punkte auf 34,9 Prozent, der Anteil der Neutralen um 4,8 Punkte auf 21,9 Prozent. "Die Aktienmärkte könnten in diesem Umfeld steigen, ohne das bereits ein Sentimentextrem erreicht wird", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

August 07, 2025 05:14 ET (09:14 GMT)

