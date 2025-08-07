Gold konsolidiert weiter auf hohem Niveau, der Silberpreis arbeitet sich nach oben und die Minen sind gemessen am GDX auf ein neues Hoch ausgebrochen. "Die meist starken Zahlen zum zweiten Quartal haben den Minen Rückenwind gegeben", sagt Markus Bußler. Zwar stünde die Bilanz von Barrick noch aus, doch Newmont, Agnico und Kinross hätten bereits überzeugt."Der hohe Goldpreis gepaart mit Kosten, die nach wie vor unter Kontrolle sind, hat zu einem deutlichen Gewinnsprung geführt", sagt Markus Bußler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
