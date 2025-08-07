© Foto: Google GeminiDie Aktie der Sprachlern-App Duolingo legt nach den am Mittwochabend vorgelegten Zahlen fast 20 Prozent zu. Vor allem das User-Wachstum begeistert. Eine Sprachlern-App, die begeistert - User ebenso wie Investoren Ein passiv-aggressiver Papagei, innovatives Marketing auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und eine intuitive Sprachlern-App: Das beschert Duolingo ein hohes Wachstum sowohl beim Umsatz als auch der Zahl der täglich aktiven Nutzerinnen und Nutzer. Auch Investoren dürften sich freuen: Die Anteile haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten notierte die Aktie vor Ergebnispräsentation am Mittwochabend mit einem Plus von 108,2 Prozent - am …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE