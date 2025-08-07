Die DEUTZ Aktie erlebt einen deutlichen Kurssprung nach Vorlage starker Halbjahreszahlen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bleibt der Antriebsspezialist auf Kurs und bestätigt seine Prognose.Kraftvoller Halbjahresbericht belebt Fantasie DEUTZ meldet für das erste Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 15 Prozent auf etwa 975 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte kräftig um 30 Prozent auf rund eine Milliarde Euro zu. Das operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
