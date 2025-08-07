Im ersten Halbjahr 2025 steigerte die Scout24-Gruppe ihren Konzernumsatz um 15,5 % auf 318,2 Mio. € (organisch +11,6 %) und übertraf damit den Markt deutlich (global +2,6 %, Europa -1,7 %). Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit kletterte um 17,3 % auf 195,4 Mio. €, die Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf starke 61,4 %. Free Cashflow und Ergebnis je Aktie legten um jeweils über 20 % zu - ideale Voraussetzungen für einen steilen Kursanstieg im TecDAX-Small Cap. Vor allem die Subscription-Umsätze in beiden Segmenten (Professional/Private) trieben das Wachstum: Professionelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
