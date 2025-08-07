In H1 2025 bricht der Konzernumsatz der SMA Solar Technology AG um 9,8 % auf 684,9 Mio. € ein, doch der Free Cash Flow katapultiert sich von -202,6 Mio. € auf 65,5 Mio. €. Die Nettoliquidität steigt auf 135,0 Mio. €, während das EBITDA inklusive Sondereffekten bei 9,1 Mio. € liegt (Marge: 1,3 %). Trotz eines operativen Verlusts von -19,0 Mio. € (-2,8 % Marge) untermauert das solide Eigenkapital (Quote: 33,4 %) die Widerstandskraft des SDAX-Notierten Solarwechselrichter-Spezialisten. Für Anleger besonders spannend: Die Division Large Scale & Project Solutions steigert ihr EBIT auf 113,4 Mio. € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
