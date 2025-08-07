ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien Einmaleffekte in der Electronics-Sparte gewesen. Diese hätten die fortgesetzte solide Erholung im Bereich Life Science und die starke Gewinnentwicklung im Bereich Healthcare überschattet./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006599905
