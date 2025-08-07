© Foto: Oliver Berg - dpaDeutz hebt zwar nicht die Prognose, aber die Stimmung: Fast 14 Prozent Plus für die Aktie nach starken Zahlen und klarer Wachstumsansage.Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal 2025 in einem schwierigen Umfeld deutlich zugelegt und Anleger mit einem robusten Zahlenwerk überzeugt. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wuchs um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn nahezu auf 17,8 Millionen Euro. Zwar sank die bereinigte Ebit-Marge leicht von 5,3 auf 5,0 Prozent, doch der starke Auftragseingang von 488 Millionen Euro - ein Plus von fast einem Drittel - stützte die Prognose. …Den vollständigen Artikel lesen ...
