DJ MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start

Die optimistische Stimmung an den US-Börsen dürfte am Donnerstag zunächst andauern. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine freundliche Eröffnungstendenz am Kassamarkt hin. Am Berichtstag treten zwar die von US-Präsident Donald Trump angekündigten höheren Zölle auf Importe aus vielen Ländern in Kraft, Anleger setzen aber weiter darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen bald senken wird, auch wenn die Zölle die Inflation anheizen dürften. In den vergangenen Tagen hatten verschiedene Vertreter der Federal Reserve Bereitschaft zu Zinssenkungen erkennen lassen, nachdem jüngste Konjunkturdaten auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hingedeutet hatten.

An Konjunkturdaten werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daneben stehen Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten gewinnen Apple vorbörslich 3,4 Prozent. Die Aktie profitiert davon, dass Präsident Trump Ausnahmen von seinen neuen Chip-Zöllen zugesagt hat.

Corning verbessern sich um 6,8 Prozent. Apple wird seine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ausbauen. Dies sei Teil des Vorstoßes zur Erweiterung der Produktion in den USA. In diesem Zusammenhang hatte Apple am Mittwoch die Investition von weiteren 100 Milliarden Dollar in den USA angekündigt.

Lyft fallen um 2,4 Prozent, nachdem der Uber-Konkurrent mit dem Umsatz die Erwartungen des Markts knapp verfehlt hat. Auch die Zahlen von Airbnb (-7,1%) haben nicht in allen Punkten überzeugt. Investitionen in neue Geschäftsfelder haben die Marge des Vermittlers von Ferienunterkünften gedrückt.

