Die letzten Wochen und Monaten konsolidierte die Allianz-Aktie. Nach der vorherigen Kursrallye kam diese Konsolidierung zunächst nicht überraschend. Bisherige Bemühungen der Aktie, die Rallye neu zu beleben, scheiterten jedoch. Heute (07. August) legte der Versicherungskonzern die Zahlen für das 2. Quartal 2025 vor. Diese fielen bärenstark aus. In einer ersten Reaktion ging es für die Allianz kräftig nach oben. Ist das der Startschuss zu einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de