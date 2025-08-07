Köln (ots) -Die niederländisch-belgisch-deutsche Ko-Produktion geht in die nächste Runde und schließt an die Geschehnisse der ersten Staffel an. Zu sehen ist die Fortsetzung der Geschichte um Familie Hendriks-Jans und Arcadia ab dem 15. August 2025 in der ARD Mediathek und am 15. August 2025 ab 21:15 Uhr bei ONE.Rückblick Staffel 1In der dystopischen Gesellschaft von Arcadia bestimmt der Bürgerscore über die Rechte und Lebensqualität seiner Bewohner. Als der hochrangige Offizier Pieter Hendriks (Gene Bervoets) überführt wird, die Scores zwei seiner Töchter manipuliert zu haben, wird er in die Außenwelt verbannt. Seine Frau Cato (Monic Hendrickx) und ihre vier Töchter - Milly (Abigail Abraham), Alex (Melody Klaver), Luz (Lynn Van Royen) und Hanna (Ellie de Lange) - verlieren ihre Privilegien und müssen mit den Veränderungen, die ein niedriger Score mitbringt, leben. Regulator Marco Simons (Maarten Heijmans) verdächtigt die Familie vom Betrug des Vaters gewusst zu haben, und überwacht jeden Schritt der Frauen weiterhin. Die vier Schwestern stehen vor neuen Herausforderungen und müssen lernen, in der für sie neuen Welt klarzukommen: Milly wird Soldatin in der Außenwelt, um Pieter zu finden, Luz wird auf der Arbeit schikaniert, Alex soll für das Visier ihren Schwiegervater in spe ausspionieren und Hanna wird von Ärztin zu Pflegerin degradiert. Während die Familie versucht zu überleben, geraten sie immer tiefer in ein Netz aus Verrat und Rebellion...Inhalt Staffel 2In Staffel 2 gerät das System Arcadias und des Bürgerscores weiter ins Wanken: Familie Hendriks kämpft für Gerechtigkeit, ihre Freiheit - und gegen ein System, das sie und andere zu vernichten droht. Während Alex und Jaak (Wim Opbrouck) wegen Mordverdachts verhaftet werden, schleust Milly ihre Schwester Hanna heimlich in die Außenwelt zu ihrem Vater Pieter. Dort reift der Plan, das Bürgerscore-System zu vernichten, indem alle Scorepunkte auf Null gesetzt werden. Währenddessen kämpft die Hüterin, die autokratische Herrscherin des Systems, um ihren dauerhaften Machterhalt und Unabhängigkeit vom Verwaltungsrat. Dabei schreckt sie vor nichts zurück und ist auf alle Versuche, sie außer Gefecht zu setzen, vorbereitet..."Arcadia" ist eine europäische Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Belgiens (VRT) und der Niederlande (KRO-NCRV) mit WDR, NDR und SWR.Redaktion: Frank Tönsmann (WDR, Federführung), Brigitte Dithard (SWR) und Sabine Holtgreve (NDR).Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Email kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6092251