NORMA Group hat im Dezember 2024 mit der "Quad Cable Cleat" eine korrosionsbeständige Edelstahl-Schelle für bis zu vier Kabel auf einmal gelauncht - passgenau für Großinstallationen wie Rechenzentren. Im ersten Halbjahr 2025 sicherte sich der MDAX-Small Cap einen Großauftrag eines US-Kunden für ein RZ-Projekt in Malaysia: 92.000 Schellen, davon 38 % "Quad", um über 170 km Stromleitungen zu fixieren. Für Anleger bedeutet das: Ein klarer Beleg für NORMAs Innovationskraft und schnelle Time-to-Market. Gleichzeitig öffnet das neue Produkt Türen in Asien-Pazifik, wo etwa KSB und Wilo mit branchenspezifischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
