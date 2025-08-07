EQS-News: TIN INN Holding AG
TIN INN eröffnet 6. Hotelstandort und erhält drei neue Baugenehmigungen
Wie alle TIN INN Hotels wurden auch die Module des neuen Standorts in der unternehmenseigenen Smart Factory in Wassenberg produziert. Die Bauweise basiert auf recycelten Überseecontainern, die industriell gefertigt und am vorgesehenen Standort innerhalb weniger Wochen zu einem betriebsbereiten Hotel zusammengesetzt werden. Damit übertrifft TIN INN klassische Hotelbauprojekte deutlich in puncto Zeit, Kosten und Ressourceneinsatz.
Der Standort Meckenheim demonstriert zentrale Stärken des TIN INN Modells: Vollständig digitalisierte Gästeprozesse, eine schlanke, rezeptionsfreie Betriebsstruktur und die klare Fokussierung auf mittelgroße Städte mit unterversorgter Übernachtungskapazität. Der bewusste Verzicht auf ein eigenes gastronomisches Angebot stärkt zudem die lokale Wirtschaft und reduziert die Betriebskosten signifikant - bei gleichzeitig hoher Profitabilität auf Standortebene.
Im Juli 2025 erhielt TIN INN drei weitere Baugenehmigungen - ein Meilenstein für die operative Skalierbarkeit des Unternehmens. Die nun vorhandene Genehmigungsreserve verschafft Flexibilität im Rollout und unterstützt das geplante Wachstum. Bis zum vierten Quartal 2025 sollen vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen in Betrieb gehen. Die Projektpipeline umfasst aktuell über 35 Standorte in Deutschland und Österreich.
Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate.
Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren.

