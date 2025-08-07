EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

TIN INN eröffnet 6. Hotelstandort und erhält drei neue Baugenehmigungen



07.08.2025 / 12:30 CET/CEST

TIN INN Gruppe eröffnet das 6. Hotel

Expansion folgt klarer Strategie: Konzentration auf mittelgroße Städte mit stabiler Nachfrage und geringem Wettbewerb

Weiterer Rollout gesichert: Drei neue Baugenehmigungen im Juli 2025, Pipeline auf 35 neue Standorte angestiegen

Wassenberg, 7. August 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8 ), eine der innovativsten Hotelgruppen weltweit, setzt ihre Expansion konsequent fort. Mit der erfolgreichen Fertigstellung ihres neuen Standorts in Meckenheim (Nordrhein-Westfalen) erweitert die Gesellschaft ihr operatives Portfolio auf sechs Hotels. Der jüngste Standortausbau und die starke Projektpipeline positionieren TIN INN auf Kurs zur Erreichung der Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2025.



Wachstum in unterversorgten Märkten - mit skalierbarem Konzept Wie alle TIN INN Hotels wurden auch die Module des neuen Standorts in der unternehmenseigenen Smart Factory in Wassenberg produziert. Die Bauweise basiert auf recycelten Überseecontainern, die industriell gefertigt und am vorgesehenen Standort innerhalb weniger Wochen zu einem betriebsbereiten Hotel zusammengesetzt werden. Damit übertrifft TIN INN klassische Hotelbauprojekte deutlich in puncto Zeit, Kosten und Ressourceneinsatz. Der Standort Meckenheim demonstriert zentrale Stärken des TIN INN Modells: Vollständig digitalisierte Gästeprozesse, eine schlanke, rezeptionsfreie Betriebsstruktur und die klare Fokussierung auf mittelgroße Städte mit unterversorgter Übernachtungskapazität. Der bewusste Verzicht auf ein eigenes gastronomisches Angebot stärkt zudem die lokale Wirtschaft und reduziert die Betriebskosten signifikant - bei gleichzeitig hoher Profitabilität auf Standortebene.



Drei weitere Baugenehmigungen für die TIN INN Gruppe, 35 Standorte in Pipeline Im Juli 2025 erhielt TIN INN drei weitere Baugenehmigungen - ein Meilenstein für die operative Skalierbarkeit des Unternehmens. Die nun vorhandene Genehmigungsreserve verschafft Flexibilität im Rollout und unterstützt das geplante Wachstum. Bis zum vierten Quartal 2025 sollen vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen in Betrieb gehen. Die Projektpipeline umfasst aktuell über 35 Standorte in Deutschland und Österreich.



Nico Sauerland, CEO von TIN INN: "Mit Meckenheim setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Effizient, nachhaltig und profitabel. Jeder neue Standort bestätigt die Skalierbarkeit unseres Modells und die Attraktivität unseres Ansatzes - industrielle Fertigung, digitaler Betrieb und eine klare Positionierung in Märkten mit hoher Nachfrage und geringem Wettbewerb. Unsere strategische Umsetzung liegt voll auf Kurs. Wir verfügen über eine starke Pipeline, eine genehmigte Projektreserve und ein leistungsfähiges Betriebsmodell. Das versetzt uns in die Lage, unsere Ziele für 2025 entschlossen anzugehen und zugleich die Grundlage für nachhaltige Wertsteigerung im Sinne unserer Investoren weiter auszubauen."



Über TIN INN Holding AG: Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren. Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com .



TIN INN Holding AG Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com



