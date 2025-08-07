Mit seinen neuen Zöllen entfacht Donald Trump einen globalen Handelskonflikt, der das wirtschaftliche Gleichgewicht ins Wanken bringen könnte. Er selbst prophezeit ein neues goldenes Wirtschaftszeitalter für die USA. Während der US-Präsident mit drastischen Maßnahmen seine "America First"-Agenda weiter vorantreibt, fragen sich Wirtschaftsexperten weltweit: Wird Trumps Zollpolitik die US-Industrie stärken - oder die globale Konjunktur gefährlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de