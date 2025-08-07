Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Aktien- und Kreditmärkte werden weiterhin von einer zunehmenden Liquidität beflügelt, so Beat Thoma, Chief Investment Officer bei Fisch Asset Management. Das stütze auch das globale konjunkturelle Umfeld. Dennoch habe sich das Wachstum im ersten Halbjahr spürbar verlangsamt. Die Inflation bleibe moderat erhöht, die wirtschaftliche Unsicherheit hoch - vor allem durch die US-Zollpolitik, deren volle Wirkung sich nach Meinung des Experten noch entfalten werde. In den USA würden sich die Anzeichen für eine wirtschaftliche Abkühlung, insbesondere am Arbeitsmarkt mehren. Das Risiko, dass die Federal Reserve zu lange mit einer Leitzinssenkung warte, nehme aus Sicht von Thoma zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
