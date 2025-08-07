Die Firma BasiGo hat in Kenia und Ruanda bisher 100 Elektrobusse auf die Straßen gebracht. Bis 2027 will BasiGo wie berichtet die Marke von 1.000 E-Bussen erreichen. Politisch gestützt wird dieser Pfad durch ambitionierte eMobility-Ziele der Regierung von Kenia. Das Unternehmen BasiGo hat in Kenia 2024 mit der Serienmontage von Elektrobussen des Modells E9 Kubwa begonnen und schon seinerzeit angekündigt, binnen drei Jahren 1.000 Exemplare für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
