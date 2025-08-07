Im ersten Halbjahr 2025 bricht DEUTZ seinen Auftragseingang um sagenhafte 30,7 % auf 1 034,1 Mio. € und hebt den Umsatz um 15,0 % auf 1 007,1 Mio. €. Das bereinigte EBIT vor Sondereffekten klettert auf 47,1 Mio. € (Rendite: 4,7 %) und spiegelt den Erfolg der Portfoliotransformation Dual? und des Kostenprogramms Future Fit wider. Für Anleger besonders spannend: Der Free Cashflow dreht von -35,1 Mio. € auf +4,5 Mio. € vor M&A und katapultiert sich dank Working-Capital-Optimierung. DEUTZ bestätigt seine Jahresziele (Umsatz 2,1-2,3 Mrd. €, EBIT-Rendite 5-6 %) - bei markanter Markterholung und Zollentwarnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
