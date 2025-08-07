Die Deutsche Beteiligungs AG meldet für H1 2025 ein robustes Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von 20 Mio. € und zahlt planmäßig 1,25 € Dividende aus. Dank eines laufenden Aktienrückkaufsprogramm und disziplinierter Kostenkontrolle bleibt der NAV stabil - und die Prognose angepasst auf 35-38 € je Aktie zum Jahresende. Mit 83 Mio. € Allocation in Private-Debt-Transaktionen (+4 Deals) und der Minderheitsbeteiligung an FinMatch stärkt DBAG ihr Angebot für Mittelstandsfinanzierungen. Das ergänzt die traditionelle Fondsberatung und untermauert die strategische Position im Umfeld verhaltener M&A-Aktivität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
