Paukenschlag im Adipositas-Markt: Das US-amerikanische Pharma-Unternehmen Eli Lilly hat neben den erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal frische Studiendaten zur Abnehm-Pille Orfoglipron vorgelegt. Diese sorgen für eine Enttäuschung am Kapitalmarkt. Die Aktie von Eli Lilly verliert daraufhin prozentual zweistellig. Das Papier des zuletzt arg gebeutelten Wettbewerbers Novo Nordisk schießt indes zweistellig nach oben.Wie Eli Lilly am Mittwoch berichtet, zeigte die einmal täglich oral einzunehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
