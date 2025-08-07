Diese MDAX-Aktie ist am Donnerstag zweistellig abgestürzt. Und erste Analysen sehen bereits weitere Probleme für das Papier. Das sollten Anleger jetzt wissen. Schwer unter die Räder sind am Donnerstag die Aktien von Carl Zeiss Meditec geraten. Nach der Quartalsbilanz des Herstellers von Medizintechnik brachen sie zeitweise um mehr als 13 Prozent auf 41,68 Euro ein und fielen auf den tiefsten Stand seit rund acht Jahren. Die Papiere waren weit abgeschlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
