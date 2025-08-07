Kontron veröffentlichte solide Q2-Ergebnisse, die durch einen einmaligen Gewinn in Höhe von 48?Mio.?EUR aus dem JUMPtec-Deal positiv beeinflusst wurden. Während das berichtete H1-EBITDA auf 146,0?Mio.?EUR anstieg, blieb die zugrunde liegende Profitabilität weitgehend stabil. Das Management hob die EBITDA-Prognose auf mindestens 270?Mio.?EUR an, senkte jedoch die Umsatzerwartungen aufgrund der Entkonsolidierung des COM-Geschäfts. Kurzfristig erscheint die Dynamik - insbesondere im GreenTec-Bereich - verhalten, doch der Auftragsbestand bleibt solide (Book-to-Bill-Ratio: 1,26x, Auftragsbestand: 2,3?Mrd.?EUR). Wir passen unsere Schätzungen leicht nach unten an, sehen jedoch weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Unser neues Kursziel von 36,00?EUR (zuvor: 37,00?EUR) impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 40?%. Die KAUF-Empfehlung wird bekräftigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
