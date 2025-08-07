Rouyn-Noranda, Kanada, 7. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) berichtet über den aktuellen Stand der Anlaufaktivitäten auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee, Québec.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagte: "Wir sind sehr gut in das Projekt gestartet, unmittelbar nachdem wir Anfang Juli die Finanzierung mit Nebari abgeschlossen hatten. Sofort fingen wir mit der Errichtung des Wohnheims vor Ort an. Die Untertage-Teams begannen mit der Instandsetzung der Grubenbaue und bereiteten den Abbau bei der ersten Abbausohle vor, der Ende Juli begann. Die Mühlen- und Oberflächenbearbeitungsteams bereiteten im Juli die Mühle vor, um im August mit der Verarbeitung von untertägigem Material beginnen zu können. Schließlich begann auch das Einstellungsverfahren, um die Erschließungs- und Abbauteams zu verstärken. Insgesamt freuen wir uns sehr, mit der Erschließung und dem Anlauf des Projekts zu beginnen."

Aktivitäten im Juli

- Errichtung einer Oberflächenhalde zwischen der Mine und der Mühle von rund 1.000 Tonnen Erz.

- Im Juli wurde mit der Sprengung bei der ersten Abbausohle im Untertagebau begonnen.

- Beginn der Errichtung eines Wohnheims für 50 Personen. In den nächsten Tagen werden wir die Installation der Versorgungsleitungen für das Wohnheim abschließen. Es ist geplant, dass die ersten Mitarbeiter im Laufe des Augusts einziehen können. Die Küche und der Aufenthaltsraum sollen in den nächsten Wochen geliefert werden. Das Wohnheim für 50 Personen ist die erste Phase eines größeren Wohnheims. Abcourt befindet sich gerade im Genehmigungsprozess für die Phase 2, um die Kapazität von 50 auf 100 Räume auszuweiten. Das aktuelle Wohnheim für 50 Personen sollte ausreichen, um bis zu 100 Arbeiter bei einem 7-Tage-Betrieb (7 Tage Arbeit, 7 Tage frei) und einem 24-Stunden-Schichtplan zu beherbergen. Außerdem werden wir bis zum Abschluss der Phase 2 weiterhin ein paar Arbeiter in der Stadt Amos unterbringen.

- Beginn der Arbeiten an den Abraumanlagen. Die Leitung des Baus der Abraumanlagen wird von einem kleinen Team unternommen, das den Bau jedes Jahr von Mai bis Oktober durchführt. Das neue Umweltzertifikat für die Schlammlagerung, das im Frühling 2025 erhalten wurde, gilt bis 2032 bei einer veranschlagten Abbaurate von 100.000 bis 125.000 Tonnen Erz pro Jahr.

Ausblick für August

- Steigerung der Untertageaktivitäten, um mit der Beschickung der Mine zu beginnen,

- Inbetriebnahme der Zerkleinerungsanlage,

- Inbetriebnahme der Mahl- und Laugungskreisläufe, um den Mühlenkreislauf zu beschicken.

Abbildung 1: Oberflächenhalde

Abbildung 2: Errichtung eines Wohnheims für 50 Personen

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer der Gesellschaft, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, wo es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

Email: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

Email : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "sollten" oder "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen - einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Verwendung des Erlöses aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV - basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80632Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80632&tr=1



