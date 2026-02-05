Rouyn-Noranda, Kanada, 5. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein 20.000 m umfassendes Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Flordin durchführt.

Dieses Bohrprogramm (Phase 2) wird zwischen dem Sektor Cartwright und dem Sektor South Zone aufgeteilt, die im vergangenen Jahr Gegenstand einer ersten, etwa 4.000 m umfassenden Bohrphase waren. Das vorrangige Ziel dieses Programms besteht darin, die unterschiedlichen goldhaltigen Zonen in der Tiefe und seitlich zu erweitern, um die Verbindung aller mineralisierten Zonen über mehr als 2 km herzustellen.

Die in beiden Gebieten (Cartwright und South Zone) beobachtete Goldmineralisierung ist vom Vorkommen von Pyritbändern in alterierten, hämatit-, siliziumdioxid- und karbonatreichen Zonen innerhalb der Deformationszone Cameron geprägt.

Zusammenfassung von Phase 2 des Bohrprogramms:

Gebiet Cartwright

Rund 10.000 Meter an Bohrungen werden im Gebiet Cartwright in den Bereichen durchgeführt, in denen die Abtragungsarbeiten in den Jahren 2024 und 2025 abgeschlossen wurden, sowie in der östlichen Erweiterung der mineralisierten Zone bis zur Grenze unseres Konzessionsgebiets und des Konzessionsgebiets Kinebic von Agnico Eagle Mines (Abbildung 2).

Die neuen Bohrlöcher sollen die Beständigkeit der Mineralisierung in Richtung Osten und Westen bestätigen. Die historischen Goldzonen Adam-Horse und Little Joe sind miteinander verbunden. Das Wirtsgestein, ein Basalt-Andesit, enthält Goldgehalte zwischen 100 ppb und über 3 g/t Gold. Durch die Zusammenführung dieser drei Goldzonen entstehen großvolumige, potenziell wirtschaftliche Goldhüllen mit Mächtigkeiten von mehreren Dutzend Metern.

Sektor South Zone

In den östlichen Erweiterungen und in der Tiefe der South Zone der Lagerstätte Flordin sind Bohrungen auf etwa 10.000 m geplant (Abbildung 4). Diese goldhaltige Zone wurde im Jahr 1988 von Cambior entdeckt. Abcourt durchschnitt in der östlichen Erweiterung dieser Zone bis zu 1,1 g/t Gold auf 47,2 m (Pressemitteilung vom 18. März 2025).

Mit den neuen Bohrungen soll versucht werden, die Erweiterung der South Zone sowohl in Richtung Osten als auch in die Tiefe zu bestätigen. Kurze Bohrungen werden auch in der Nähe der Altered Zone durchgeführt, die im letzten Jahr in Bohrloch FL-25-283 durchschnitten wurde und 0,9 g/t Gold auf 19 m ergab, einschließlich 3,1 g/t Gold auf 3,1 m in Oberflächennähe (Pressemitteilung vom 23. April 2025).

Abbildung 1: Regionaler Standort des Konzessionsgebiets Flordin

Abbildung 2: Standort des Droit Exclusif d'Exploration (DEE)

Abbildung 3: Standort des Sektors East (Cartwright)

Die orangefarben schraffierten Bereiche entsprechen der Abtragung 2025.

Die blau schraffierten Bereiche entsprechen den Feuchtgebieten.

Die roten Punkte und rosa Kreise entsprechen den Bohrstandorten.

Abbildung 4: Standort der Bohrungen im Sektor West (South Zone)

Die orangefarben schraffierten Bereiche entsprechen der Abtragung 2025.

Die roten Punkte und rosa Kreise entsprechen den Bohrstandorten.

Abbildung 5: Installation des Bohrturms am Standort 2026-1 (Abbildung 3), Bohrloch FL-26-287

President und Chief Executive Officer Pascal Hamelin sagte: "Diese zweite Bohrphase mit einer Mindestlänge von 20.000 m ist nur der Anfang unseres ehrgeizigen Erschließungsplans für unser Projekt Flordin. Durch die Bestätigung der Verbindung der in den Gebieten Cartwright und Flordin beobachteten Mineralisierung werden wir über einen hochgradigen Goldkorridor mit einer Länge von über 2 km und einer Entfernung von weniger als 30 km von der Stadt Lebel-sur-Quévillon verfügen."

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Gagnon, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Bergbaukonzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt den Minen- und Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Aktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP, Communication and Corporate Development

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "sollten" oder "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82881Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82881&tr=1



