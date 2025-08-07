Der italienische Fitnessgeräte-Hersteller Technogym hat in der vergangenen Woche einmal mehr bewiesen, warum DER AKTIONÄR bereits in der Ausgabe 19/25 (Ende April) einen Turbo auf die Aktie empfohlen hatte. Die starken Halbjahres-Quartalszahlen, die am Mittwoch vorgelegt wurden, katapultierten die Aktie auf neue Höchststände - und die gehebelte Empfehlung mittlerweile über 80 Prozent ins Plus.Das Unternehmen steigerte den Umsatz um starke 14,1 Prozent auf 458,8 Millionen Euro und übertraf damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
