London (www.anleihencheck.de) - Trotz leicht hartnäckiger Inflation und der jüngsten Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt befindet sich die Mehrheit der US-Haushalte in einer besseren finanziellen Lage als vor Corona, so die Experten von Janus Henderson Investors.Zwar stünden die ärmsten 20% der US-Haushalte stärker unter finanziellem Druck, die Haushalte mit mittlerem und höherem Einkommen - die einen viel größeren Teil der Gesamtwirtschaft ausmachen würden - würden jedoch nach wie vor über ausreichend liquide Mittel verfügen. Sie würden unter anderem von historischen Höchstständen bei Aktien und Eigenheimen, einer niedrigen Arbeitslosigkeit und einem Lohnwachstum profitieren, das deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liege. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
