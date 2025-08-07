Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte zeigten sich in den vergangenen Tagen uneinheitlich, wobei vor allem die schwächeren Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA Anleger bewegten, so die Börse Stuttgart.In Deutschland hätten enttäuschende Auftragseingänge in der Industrie, insbesondere aus Nicht-Euro-Ländern, für Verunsicherung gesorgt. Dies habe die Erwartungen an eine nachhaltige Erholung im industriellen Sektor gedämpft und dafür gesorgt, dass die Kurse deutscher Staatsanleihen angestiegen seien, während die Renditen entsprechend leicht nachgegeben hätten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei von 2,69% in der Vorwoche auf aktuell 2,64% gefallen, während die 30-jährige Bundesanleihe ebenfalls leicht von 3,19% auf 3,17% nachgegeben habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de