Der kalifornische E-Auto-Hersteller Lucid hat im vergangenen Quartal 3.863 Elektrofahrzeuge produziert - ein Anstieg von 83 % gegenüber dem Vorjahr. Zugleich lieferte Lucid 3.309 Einheiten aus, was das sechste Quartal in Folge mit Rekordauslieferungen darstellt. Trotz der starken Ergebnisse hat das Unternehmen seine Produktionsprognose gesenkt. Lucid hat seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt gegeben. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
