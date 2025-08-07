© Foto: MichaelVi - stock.adobe.comEli Lillys Umsätze und die Prognose passen: Was dn Anlegern aber gar nicht schmeckt, hat wenig mit den guten Quartalszahlen zu tun: Sie strafen die Aktie gnadenlos ab!Eli Lilly hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Doch die Papiere des Pharmariesen rauschen zweistellig in den Aktienkeller. Denn am Donnerstag veröffentlichte Eli Lilly Ergebnisse ihrer neuen Studie: Und die sind ernüchternd! Dabei geht es um eine neue Abnehmpille. Also Abnehmen ohne Spritze, oral. Die Abbruchrate aufgrund von Nebenwirkungen lag bei etwa 10 Prozent bei Patienten mit hoher Dosis. Die neue Tablette helfe zwar Patienten nach 72 Wochen run 12Prozent ihres Gewicts zu reduzieren, …Den vollständigen Artikel lesen ...
