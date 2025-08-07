Herbolzheim (ots) -Viele E-Commerce-Unternehmen leiden unter Umsatzschwankungen und fehlender Planbarkeit. Agenturen liefern selten die gewünschten Ergebnisse - Frust und Abhängigkeit sind die Folge. Lionel Bruder von Bruder Consulting zeigt: Die Lösung liegt in einem eigenen, skalierbaren Marketingsystem statt ausgelagerter Hoffnung. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.Ohne skalierbare Systeme ist nachhaltiges Wachstum auch für E-Commerce-Brands kaum möglich. Auf der Suche nach Lösungen setzen viele von ihnen auf Agenturen für Ads oder E-Mail-Marketing - doch die Ergebnisse bleiben oft hinter den Erwartungen. Hohe Ausgaben treffen bestenfalls auf überschaubare Resultate, was schnell zu Frustration und dem Gefühl von Kontrollverlust führt. Nach mehrfach gescheiterten Versuchen macht sich häufig Resignation breit, noch bevor das volle Potenzial des Geschäfts überhaupt ausgeschöpft wurde. "Blindes Vertrauen auf die Arbeit beliebiger Agenturen ist und bleibt gefährlich", warnt Lionel Bruder von Bruder Consulting. "Denn die Lösung liegt nicht in der Delegation, sondern im Aufbau eines eigenen klaren Systems.""Was Unternehmer brauchen, ist eine übergeordnete Sicht auf das gesamte Unternehmen und ein System mit verschiedenen Stellschrauben, die gezielt bedient werden", fährt der E-Commerce-Experte fort. Als Geschäftsführer von Bruder Consulting und erfahrener Onlinehändler hat Lionel Bruder es sich zur Aufgabe gemacht, E-Commerce-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft auf Erfolgskurs zu bringen. Mit Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen SEO, Onlineshop-Optimierung, Google Ads, Meta, Social Media und E-Mail-Marketing transferiert Lionel Bruder wertvolles Wissen in die Unternehmen. Das Ziel: effizientere Prozesse, ein klarer Kurs und der Aufbau von internen Kompetenzen, mit denen die sich Onlinehändler an den Markt anpassen können, ohne sich von Dritten abhängig machen zu müssen.Agenturfrust im E-Commerce: Warum Unternehmer das Marketing selbst führen solltenDie meisten E-Commerce-Brands scheitern nicht am fehlenden Engagement, sondern am falschen Fokus: Sie verbringen ihre Zeit mit Kundenservice, Produktentwicklung oder Paketversand - Tätigkeiten, die sich zwar wie Arbeit anfühlen, aber nicht direkt zum Umsatz beitragen. "Für Unternehmer sollte eine einzige zentrale Frage im Raum stehen: Wie lässt sich skalierbarer, gewinnbringender Umsatz generieren?", rät Lionel Bruder.Agenturen sind dabei in der Regel keine Hilfe. Während sie eigene Ziele wie Kundengewinnung und Prozessoptimierung verfolgen, sind Unternehmer für sie oft nicht mehr als eine Nummer - es sei denn, sie zahlen überdurchschnittlich hohe Honorare. Für Unternehmer empfiehlt es sich daher, das Marketing selbst in die Hand zu nehmen. Neben der Etablierung eines Systems und der Koordination verschiedener Marketingkanäle zählt es dabei auch zu ihren Aufgaben, den Überblick aus der Vogelperspektive zu behalten."Die Marketingarbeit ist die wichtigste und einzig wirklich entscheidende", erklärt Lionel Bruder. "Deswegen heißt es für E-Commerce-Unternehmen: aktiv werden und Verantwortung übernehmen." Sobald konstante Umsätze generiert werden, können neue Herausforderungen wie beispielsweise der Teamaufbau einfacher gemeistert werden. Ohne zuverlässigen Umsatz hingegen steht der Erfolg des Unternehmens permanent auf der Kippe.Mit System zum Erfolg: Wie E-Commerce-Unternehmen automatisiert skalierenEin skalierbares System legt den Grundstein für nachhaltigen E-Commerce-Erfolg. Es besteht aus mehreren Komponenten, die einer klaren Strategie folgen. Neben verschiedenen Marketingkanälen wie Meta Ads, Google Ads oder E-Mail-Marketing zählen auch Tools und Prozesse zur Automatisierung von Aufgaben dazu. Der Einsatz künstlicher Intelligenz trägt außerdem dazu bei, Aufgaben zu vereinfachen und ihre Bearbeitung effizienter zu gestalten.Ist das System etabliert, profitieren die Unternehmer von zahlreichen Vorteilen: Während die monatlichen Umsätze höher und stabiler sind, wachsen auch die Social-Media-Kanäle. Darüber hinaus skalieren Ads sauber und ein aktiver E-Mail-Funnel generiert konstant neue Kunden. Nun können die Unternehmer ihr Marketing unabhängig vom Laptop steuern und sich auf das Wesentliche konzentrieren. "An dieser Stelle können sie auch überlegen, ob sie Mitarbeiter einstellen oder die Logistik auslagern wollen, um weiterzuwachsen", ergänzt Lionel Bruder.Die Lösung für planbares, gesundes und solides Wachstum ist demnach ein strukturierter eigener Marketingprozess mit klarem Fokus auf Umsatzsteigerung. "Das größte Problem im E-Commerce sind nicht die Tools oder Plattformen, sondern das fehlende strategische Denken", fasst der Geschäftsführer von Bruder Consulting zusammen. "Wer sich von Agenturen abhängig macht, wird immer Umsatzprobleme haben. Umso wichtiger ist es, ein eigenes Marketingsystem zu betreiben - automatisiert, strategisch und skalierbar."Sie möchten nicht mehr monatlich auf Umsätze hoffen, sondern endlich planbar und skalierbar wirtschaften? Dann melden Sie sich jetzt bei Lionel Bruder von Bruder Consulting (https://lionelbruder.de/) und erfahren Sie, wie Sie Ihr Erfolgssystem etablieren können!Pressekontakt:Bruder Consulting e.K.Email: kontakt@lionelbruder.deWebseite: https://lionelbruder.de/Original-Content von: Bruder Consulting e.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180506/6092365