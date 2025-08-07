Der Spezialchemiekonzern Alzchem hat einen neuen Großaktionär. So wurde heute bekanntgegeben, dass der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) beim SDAX-Konzern einsteigt und sich 9,2 Prozent der Anteilscheine sichert. Die an den vergangenen Handelstagen wieder stark gelaufene Alzchem-Aktie konnte von der Bekanntgabe der Transaktion bislang nicht profitieren.Auf seiner Homepage schreibt Alzchem: "CSG ist eine international tätige Industrieholding mit Hauptsitz in der Tschechischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär