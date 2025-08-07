Die Übernahme wird die weltweite Expansion der bahnbrechenden Edison®-Histotripsie-Plattform und der nicht-invasiven Tumortherapie des Unternehmens beschleunigen

HistoSonics, Entwickler des Edison® Histotripsy-Systems und einer neuartigen Histotripsy-Therapieplattform, gab heute bekannt, dass eine Gruppe weltweit anerkannter privater und öffentlicher Investoren, darunter K5 Global, Bezos Expeditions, Wellington Management sowie weitere neue und bestehende Investoren, unter Führung des Managements eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Die Transaktion bewertet HistoSonics mit rund 2,25 Mrd. USD und versetzt das Unternehmen in die Lage, das Edison-System in neuen klinischen Indikationen und auf globalen Märkten schneller auszubauen.

HistoSonics Non-Invasive Edison Histotripsy System Image credit: Histosonics

HistoSonics wird weiterhin von President und Chief Executive Officer Mike Blue und seinem Führungsteam geleitet. Herr Blue wird mit Abschluss der Transaktion auch die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

"Unser unermüdlicher Fokus als Unternehmen liegt auf Geschwindigkeit, Größe und der Dringlichkeit, Patienten eine bessere Option als alle derzeit verfügbaren anzubieten", so Blue. "Diese neue Gruppe von Partnern unterstützt branchenprägende Unternehmen, die ganze Industriezweige verändern. Ihre Unterstützung gibt uns die nötige Kraft, um unsere Dynamik zu beschleunigen, in neue klinische Indikationen zu expandieren und noch mehr Patienten weltweit zu erreichen, die dringend unsere bahnbrechende Therapie benötigen."

HistoSonics plant, über seinen ursprünglichen Schwerpunkt auf Lebertumoren hinaus auf Indikationen in den Bereichen Niere, Bauchspeicheldrüse und Prostata auszuweiten, mit der langfristigen Vision, dass die Histotripsie in einer Vielzahl von klinischen Anwendungen im gesamten Körper eingesetzt wird, um sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen zu behandeln.

"Was bei HistoSonics besonders auffiel, war nicht nur die Technologie, sondern auch die Geschwindigkeit und Klarheit, mit der das Team einen Durchbruch in die klinische Praxis umgesetzt hat", sagte Bryan Baum, Mitbegründer und Managing Partner von K5 Global. "Krankenhäuser bestellen weiterhin Systeme, die Nachfrage der Patienten steigt und die klinischen Ergebnisse sprechen für sich. Wir sind eine Partnerschaft mit HistoSonics eingegangen, weil dies einer der seltenen Momente ist, in denen Wissenschaft, Umsetzung und Chancen zusammenkommen, und wir möchten sicherstellen, dass dieses Produkt in jedem Krankenhaus weltweit zum Einsatz kommt."

HistoSonics wurde 2009 gegründet und erhielt im Oktober 2023 die FDA-De-Novo-Zulassung. Das Unternehmen nutzt nicht-invasive fokussierte Ultraschallenergie, um Zielgewebe und Tumore auf subzellulärer Ebene mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen, ohne dabei invasiv oder toxisch zu wirken, wie dies bei herkömmlichen Verfahren der Fall ist.

Bis heute wurden über 2.000 Patienten in mehr als 50 führenden US-amerikanischen medizinischen Zentren mit dem Edison-System behandelt, und bis Jahresende sind weitere 50 Systeminstallationen geplant. Gestützt auf umfangreiche präklinische und klinische Forschungsergebnisse zu verschiedenen Organsystemen, darunter Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und andere, rekrutiert das Unternehmen derzeit Patienten für klinische Studien zu Lebertumoren, Nierentumoren (HOPE4KIDNEY-Studie NCT05820087) und Bauchspeicheldrüsentumoren (GANNON-Studie NCT06282809) und plant, in naher Zukunft weitere Studien zu starten.

Weitere Teilnehmer an der Transaktion sind weltweit führende Investmentfirmen wie Alpha JWC Ventures sowie die bestehenden Investoren Alpha Wave Ventures, Venture Investors Health Fund, Lumira Ventures, Hatteras Venture Partners, Early Stage Partners, Amzak Health, HealthQuest Capital, Yonjin Venture, der State of Wisconsin Investment Board, der State of Michigan Retirement System und Johnson Johnson über seine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft Johnson Johnson JJDC, Inc. (JJDC) und andere.

Citi fungierte als Finanzberater und Fox Rothschild als Rechtsberater von HistoSonics. Morgan Stanley Co. LLC fungierte als Finanzberater und Cooley, mit Unterstützung von Orrick, als Rechtsberater des Investorenkonsortiums. Wilson Sonsini Goodrich Rosati fungierte als Rechtsberater der bestehenden Großaktionäre von Histosonics.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privat geführtes Medizintechnikunternehmen, das eine nicht-invasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie entwickelt, die auf der Wissenschaft der Histotripsie basiert, einem neuartigen Wirkmechanismus, bei dem fokussierter Ultraschall eingesetzt wird, um unerwünschtes Gewebe und Tumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung seines Edison-Systems in den USA und ausgewählten globalen Märkten für die Leberbehandlung und erweitert gleichzeitig die Anwendungen der Histotripsie auf andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Prostata und andere. HistoSonics hat Niederlassungen in Ann Arbor, Michigan, und Minneapolis, Minnesota. Weitere Informationen zum Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com. Für patientenbezogene Informationen besuchen Sie bitte: www.myhistotripsy.com.

